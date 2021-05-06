Tam kapanma uzatılacak mı? Flaş açıklama...

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06 Mayıs 2021 Perşembe 15:56:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 15:56:00

Tam kapanma uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tam kapanmanın uzatılacağı iddialarına, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tam kapanmanın süresi uzatılacak mı? sorusunun yanıtını verdi. İddiaları yalanlayan Oktay, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Etiketler : tam kapanma fuat oktay cumhurbaşkanı yardımcısı
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