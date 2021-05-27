Bakan Koca duyurdu... Bir grubun daha aşılanmasına başlanıyor

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27 Mayıs 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 12:30:00

Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Kovid-19 aşılaması başlıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini belirterek, "Bugünden itibaren tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs aşı
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