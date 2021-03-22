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22 Mart 2021 Pazartesi 20:53:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 20:53:00

Talassofobi nedir? Talassofobi (deniz, okyanus yüzme korkusu) nasıl yenilir?

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Talassofobi deniz, okyanus ve su korkusu en yaygın fobilerden biridir. Üstesinden gelmeye çalışmak can sıkıcı gibi görülebilir ancak sabır ve kararlılık ile talassofobi olarak bilinen derin su korkunuzun üstesinden gelmeniz mümkün. İşte talassofobi ile ilgili merak edilenler...

Talassofobi bir diğer adıyla deniz ve okyanus korkusu nasıl oluştuğu, ve bu korkuyla nasıl başedilebilir merak konusu oldu. Oluşturduğu gerginlik hissiyle denizi kumsalı insana zehir eden bir korku olarak bilinen talassofobi ile ilgili araştırma yapanlar için detayları bu haberimizde yer verdik. Peki Talassofobi nedir? Deniz korkusu nasıl yenilir?

İç çeke çeke baktığınız engin denizlerin, okyanusların fotoğraflarının bir başkası için tahammül edilemez olduğu hiç aklınıza gelir miydi bilmiyoruz ama böyle bir durum gerçekten de var.

Talassofobi tanım olarak deniz ve okyanus gibi engin su kütlelerinden korkma durumu olarak biliniyor.

Zihinsel hazırlık, bilinçli çalışmalar ve kendinize olan inancınız, derin talassofobi sınırlarına kademeli olarak sizi alıştıracak profesyonel yardım ile korkunuzla baş edebilirsiniz.

Bilinçaltımızın asıl amacı ne yazık ki bizi mutlu etmek değil. Onun ilgilendiği tek konu bizi hayatta tutmak. Üstelik bunu bizi mutsuz etme pahasına yapıyor. Beynimizin ve bilinçaltımızın ne kadar güçlü olduğu sürekli söylenir. Ancak bilinçaltı çok güçlü olsa da ne yazık ki çok akıllı değil. Bilinçaltımız herşeyi fiziksel olarak görür. Mesela işimiz, okulumuz, tuttuğumuz futbol takımı, yaklaşan bir sınav gibi daha soyut konuları anlayamıyor.

O sadece fiziksel cisimlerden, tehlikelerden, gerçekten elle tutulur nesnelerden anlıyor. Kavramsal soyut tehditlere çok ilgisiz fiziksel cevaplar veriyor. Yaptığı büyük işlerin yanında ne yazık ki bazen saçmalıyor! Bilinçaltımızın zaman kavramı yok. Herşey onun için o an oluyor.

Mesela geçmişteki bir olayı düşündüğünüzde, o olayın çoktan bittiğinin farkında değil. Başımızdan kötü bir olay geçtiği ve bittiği zaman bu olay bilinçaltımızda çözülmüş olmuyor. Kötü olayları her hatırlayışımızda bilinçaltımızda yeniden yaşanıyor ki çoğu zaman bu hatırlamalar biz farkında olmadan gerçekleşiyor. Bilinçaltımız negatifleri işleyemiyor.

Bir başka deyişle, aklımıza her ne geliyorsa o bilinçaltımız tarafından "istediğimiz" ya da karşı karşıya kaldığımız bir durum olarak algılanıyor. Bilinçaltımız, genel olarak, biz neye odaklanırsak bize onu yaşatıyor. Sonuç itibariyle, neden olumsuz düşünmememiz ve geçmişte yaşadığımız olumsuzluklara takılmamamız gerektiğini çok iyi özetliyor.

Etiketler : Talassofobi nedir Talassofobi Talassofobi nasıl yenilir
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