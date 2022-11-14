Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalanma anı!
Kaynak: İHA
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ilk işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bombayı bırakan teröristin ise evinde yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında bomba dolu çantayı bırakan kişiyle olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Terör şüphelilerin yakalandığına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı.
Ardından emniyetteki ilk işlemleri tamamlanan terör şüphelileri, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Bombayı bırakan teröristin ise evinde yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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