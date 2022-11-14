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14 Kasım 2022 Pazartesi 14:29:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 14:29:00

Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar ünlü oyuncunun kızı çıktı

Kaynak: İHA

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Taksim'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babasının oyuncu olduğu öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

Nurettin Uçar'ın Diriliş Ertuğrul, Arka Sokaklar, Hay Sultan gibi yapımlarda oynadığı öğrenildi.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

ANNE ÖĞRETMEN, KIZI ÖĞRENCİYDİ; ÖLÜM ONLARI ARA TATİLDE TAKSİM'DE BULDU

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy (41) ve kızı Yağmur Uçar (15) için evlerinin önünde taziyeler kabul edildi. Öğretmen Arzu Özsoy'un, lise ikinci sınıf öğrencisi kızı Yağmur ile sık sık müzeleri gezdikleri öğrenildi. Anne kızın, hafta sonu tatilinde dün Taksim'e gittikleri öğrenildi. Anne kız bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Yağmur Uçar'ın dedesi Mehmet Özsoy kızı ve torunu için evinin önünde başsağlığı dileklerini kabul etti.

"KAYBOLDU GİTTİ BENİM KIZIM"

Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy, "Kızım öğretmen olduğu için tatil zamanında gezmek için kızıyla dışarı çıktı. Gezmeye gitmişlerdi ama denk geldi işte. İkisi yalnız gitmişti. 'Gezmeye gideceğiz' dediler ama oraya gideceklerini söylemediler. Tatil olduğu zaman sık sık dışarı çıkarlardı, müze gezerlerdi. Torunum lise 2. sınıf öğrencisiydi, kızım özel bir okulda öğretmendi. Yapacak bir şey yok, gitti. Kayboldu gitti benim kızım. Ne söyleyebilirim? Allah belalarını versin. Söyleyecek bir şey yok, yakalanmış sadece lanet okuyorum" dedi.

"İKİSİNİN DE HAYALLERİ VARDI"

Arzu Özsoy'un dayısı İhsan Bülbüloğlu ise "Arzu benim yeğenim. Kendisi sınıf öğretmeniydi, sadece okula gidip gelen biriydi çünkü hep yoğundu. Kızı Anadolu lisesinde 2. sınıf öğrencisiydi. Hayalleri vardı ikisinin de. Birlikte bir güzellik yaşamak istemişler hava güzel olduğu için. Sonu böyle oldu. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Elim bir olay, Allah kimseye yaşatmasın. Bunları yapanların yanına kalmayacaktır. Bu çok kahpece bir saldırı. Saat 16.00 civarı olmuş, hiçbir suçu olmayan masum insanlara bunu yapabiliyor olmaları anlamak mümkün değil. Hepimizin başı sağ olsun. Devletimiz bunun hesabını soracaktır. Vatan sağ olsun. Terör örgütlerinin Allah belasını versin" diye konuştu.

Etiketler : Taksim İstiklal Caddesi Arzu Özsoy İhsan Bülbüloğlu
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