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13 Kasım 2022 Pazar 23:37:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 23:37:00

Taksim'deki saldırıda bakanlık çalışanı ve kızı hayatını kaybetti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada bir bakanlık çalışanının ve kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yanık, hayatını kaybeden Yusuf Meydan'ın ailesine baş sağlığı dileklerini iletirken, söz konusu saldırıyı şiddetle kınadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda bir bakanlık çalışanının ve kızının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yanık, şu ifadelere yer verdi:

Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.

Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek.

Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yaptığı ve İstanbul'a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.

Etiketler : derya yanık patlama taksim
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