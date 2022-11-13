Taksim'deki saldırıda bakanlık çalışanı ve kızı hayatını kaybetti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda bir bakanlık çalışanının ve kızının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yanık, şu ifadelere yer verdi:

Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.

Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek.

Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yaptığı ve İstanbul'a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.