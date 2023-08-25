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Taksim'de taksi denetimi: şoförlere ceza yağdı
25 Ağustos 2023 Cuma 18:41:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 18:41:00

Taksim'de taksi denetimi: şoförlere ceza yağdı

Kaynak: IHA

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İstanbul'da trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan 9 sürücüye kişi başı 436 TL toplamda 3 bin 924 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube ekipleri, Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan araçlarda sürücülerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı ve belgeleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan 9 sürücüye kişi başı 436 TL olmak üzere toplamda 3 bin 924 TL ceza kesildi. Denetimde konuşan bir taksi sürücüsü "Çok sıcak, memur bey haklı takmamız lazım can güvenliğimiz için. Takmadım, gereken cezayı uygulayacaklar biz de üzerimize düşen vazifeyi yapacağız, ödeyeceğiz. Sıkıntı yok, devletimizin canı sağ olsun." dedi. Bir başka sürücü ise "Takmamız gerekiyor, yani ticari takside sıcak olsa da takmamız gerekiyor. Yasalara uymamız lazım. Sıcaktan ötürü biraz önce çıkardım." şeklinde konuştu.

Etiketler : istanbul taksim taksi denetim
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