23 Kasım 2022 Çarşamba 17:33:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 17:33:00
Taksim Meydanı'nda valiz paniği! Polis ekiplerini hareket geçirdi
Taksim Meydanı'nda bulunan valiz, polis ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı
Taksim Meydanı'nda bulunan valiz, polis ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı
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