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08 Nisan 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 11:00:00

Taksim Camii'ne 'Mescid-i Aksa'ya selam olsun' mahyası

Kaynak: TRT Haber

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Taksim Camii'ndeki dijital mahyaya "Mescid-i Aksa'ya selam olsun" yazıldı.

On bir ayın sultanı ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, camileri süslemeye devam ediyor.

İstanbul`un yeni sembollerinden biri olarak kabul edilen Taksim Camii`ne de ramazan hazırlıkları sırasında dijital mahya asılmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın nedeniyle mahyaya ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

Etiketler : israil mescidi aksa baskın taksim camii mahya

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