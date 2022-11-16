VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak
Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur
UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli
ABD: Polonya'nın füze olayı ile ilgili açıklamasıyla çelişen bir şey görmedik
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
'Türkiye'de bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor'
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı
Rusya: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Rusya'dan İrlanda Başbakanı'nın da aralarında bulunduğu 52 kişiye yaptırım
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Alman İçişleri Bakanı Faeser: Nakit ödemelere 10 bin euro limit getirilmeli
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek
Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası
Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu
Teröre karşı birlik yürüyüşü
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa ...
16 Kasım 2022 Çarşamba 09:55:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 09:55:00

Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA-AA

ABONE OL

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim'deki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde pazar günü saat 16:20'de meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Patlamaya neden olan bombayı yerleştiren kadın terörist Ahlam Albashır saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Terörist, PKK terör örgütünün Ayn El Arab merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını itiraf etti.

PKK BAĞLANTISINI İTİRAF ETTİ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

KANLI SALDIRIYI PLANLAYAN DA GÖZALTINDA

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Son olarak polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürenlerin izine ulaştı.

Polis, Bilal Hassan isimli şüpheliyi, Edirne'ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır'ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas'ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi.

Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve Bilal Hassan'ı olay günü Beyoğlu'na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır, Beyoğlu'na gelince Bilal Hassan'dan bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi'ne gitti. Bilal Hassan isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, olay yerine gelemeyeceğini, başının çaresine bakması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler'deki adrese geri dönerken Bilal Hassan ise Ammar Jarkas'ın yardımıyla Edirne'ye kaçtı. Bilal Hassan'ı gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul'a döndü. Jarkas, İstanbul'da gözaltına alındı.

TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde olay günü Suriye'den birlikte Türkiye'ye karı-koca kılığında geldikleri Bilal Hassan adlı PKK'lı teröristten ayrıldıktan hemen sonra KGYS kayıtlarına giren kadın teröristin saat 15.17 sıralarında Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi istikametine doğru yürüdüğü görülüyor.

Sırtında koyu renkli bir çanta ve elinde içinde TNT tipi patlayıcı olduğu düşünülen beyaz bir torba ya da poşetle yürüdüğü görülen PKK/YPG'li teröristin bir süre sonra elinde iki dal gül taşıdığı görülüyor. Çevre kontrolü yaptıktan sonra patlayıcı dolu paketi saksı kenarına koyan teröristin, çevreyi kontrol ettikten sonra kalkarak bölgeden önce adım adım, daha sonra da koşar adım uzaklaştığı görülüyor.

Etiketler : İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi Alham Albashir Afrin
Düet isteği

Düet isteği
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
Arda'dan hazırım imajı

Arda'dan hazırım imajı
Elisabeth sessizliği

Elisabeth sessizliği
Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!
İspanya'daki hedef en az 6 madalya

İspanya'daki hedef en az 6 madalya
Operasyonla yeni linet!

Operasyonla yeni linet!
Abiye vefa

Abiye vefa
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX