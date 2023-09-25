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25 Eylül 2023 Pazartesi 06:45:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 06:45:00

Takside soygun!

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Taksimetreyi açmayan taksici, 600 lira tutması gereken yolculuk sonrası turistlerden 3 bin 500 lira istedi. Dolandırıldıklarını fark eden turistler vatandaşların yardımıyla polisi çağırdı. Sözde uyanık taksi şoförü 4 bin lira ceza yedi.

YOLDAN GEÇENLER MÜDAHALE ETTİ

İstanbul'da bir taksi şoförü Halkalı'dan Bakırköy'e ve ardından Taksim'e götürdüğü Mısırlı turistlerden taksimetreyi açmayarak 3 bin 500 lira ücret talep etti.

Bu ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, şoförle tartışmaya başladı. Vatandaşların araya girmesi ve durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine ekipler geldi.

ÇEVİRMEN DURUMU ONLARA ANLATTI

Polis, taksicinin taksimetre açmadığını görünce yolun kaç para olması gerektiğini hesapladı. Yolun ücretinin, 3 bin 500 lira değil 600 lira tutması gerektiği belirlendi.

Mısırlı turistler taksiciden şikayetçi olmadı ve taksiciye 900 lira taksi ücreti ödedi. Turistlere çevirmen yardımıyla durumu anlatan polis ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazıp aracı bağladılar.

Etiketler : istanbul taksi turist taksi şoförü taksimetre
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