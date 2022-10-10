Take Off İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı!
Take Off Girişim Zirvesi 4 yıl içerisinde bölgeye ve girişimcilere değer katan girişimcilik etkinliği haline geldi.
Kuruluşundan bu yana birçok ülkeden 500'den fazla davetli girişime, 100'ü aşkın konuşmacıya, yatırımcılara ve 85 kurumdan çok sayıda profesyonele ev sahipliği yapan Take Off Girişim Zirvesi 4 yıl içerisinde bölgeye ve girişimcilere değer katan girişimcilik etkinliği haline geldi.
2022 yılında ülke sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında Bakü'de gerçekleşen zirve, yılın ikinci etkinliğini 25-27 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirecek.
Take Off İstanbul'da bu sene;
*Paneller ve Saygın Konuklar
*Toplamda 45.000 USD Nakit Ödüllü Girişim Sunumu Yarışması
*B2B Görüşmeleri
*Yatırım Görüşmeleri
*Networking Etkinlikleri
*Stant Alanları bulunuyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan zirveye katılım ücretsizdir.
Ziyaretçi kaydı oluşturmak için: mth.tc/xvJ
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