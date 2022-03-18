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18 Mart 2022 Cuma 12:10:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 12:21:00

Take Off Bakü Başvuruları Devam Ediyor

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Türkiye'nin ayakları yere basmayan tek festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez uluslararası arenada 26-29 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da gerçekleştirilecek. Azerbaycan TEKNOFEST için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, festival kapsamında düzenlenen Take Off Bakü için de başvurular 31 Mart'a kadar devam ediyor.

. Take Off Girişim Zirvesi'nin bu sene uluslararası ilk durağı olan Take Off Bakü, 26-28 Mayıs tarihlerinde Bakü Crystall Hall'de düzenlenecek. Etkinlik, yerli ve yabancı girişimcileri, yatırımcıları, Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

Take Off Bakü için başvurular www.takeoffbaku.com üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Uluslararası katılıma açık olan Take Off Bakü ülkemizden de parlak ve ses getirecek projeler ile fark yaratmak isteyen tüm girişimcileri bekliyor.

Take Off Bakü katılımcılar arasında etkin ve sürdürülebilir bir iş birliği sağlamayı hedeflerken aynı zamanda katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar, girişimcileri canlı dinleme, sunum yapma imkânı da sunacak. Uluslararası konuşmacıların önemli tavsiyelerde bulunacağı zirve, zengin içeriğiyle girişimcilere dopdolu bir 3 gün yaşatacak. Alanında uzman isimler, mentorlar, yatırımcılar ve iş birlikleri ile Azerbaycanlı girişimlerin uluslararası ekosisteme entegrasyonunu desteklemek için uygun bir ortam da oluşturan zirve ayrıca Azerbaycan'ın bölgede yeni, çekici ve yenilikçi bir alan olarak daha yakından tanınmasına da imkân sağlayacak.

Tüm katılımcıların projeleri jüri tarafından 5 başlıkta değerlendirilecek ve jüri değerlendirmeleri sonucunda ön değerlendirmeyi başarıyla geçen girişimlere, etkinliğin resmi açılışından önce girişimcilikle ilgili 1 aylık eğitim verilecektir. Jüri tarafından 50 girişim arasından finalistlerin belirleneceği zirvede dereceye giren girişimcilerden birinciye 15.000$, ikinciyi 10.000$ ve üçüncüyü ise 5.000$ ödül verilecek.

TEKNOFEST Azerbaycan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi ve başvurular için:

www.takeoffbaku.com

Etiketler : Take Off Bakü TEKNOFEST Azerbaycan Havacılık Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
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