Tahliye talebinde bulundular! Depremzedeler TSK'nın uçaklarıyla İstanbul'a getirildi
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 83 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçakları, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 83 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçakları, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Depremin ardından Kahramanmaraş'tan ayrılmak isteyen 43 depremzede ile Adana'dan tahliye talebinde bulunan 40 depremzede TSK'ya ait askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi.
Aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, kendilerini taşıyan uçakların limana iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.
Burada araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.
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