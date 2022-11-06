VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT Ayn İsa eyalet sorumlusu Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi
İş insanı cinayete mi kurban gitti?
Türk İHA'ları modern savaşlarda oyun değiştirici oldu
Pençe-Şimşek operasyonunda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu
Provokatör Yunan'a İmamoğlu sahip çıktı
İsveç gerçeği görüyor!
Emekli ve memura da refah payı geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
EYT bekleyenler dikkat!
Estetik sorusuna sinirlendi
Miray Aileye girdi
Daha sağlıklı bağırsaklar için turşu tüketin
Aileler çocuktaki obezitenin büyüyünce geçeceğini düşünüyor
Hamilelikte grip aşısı bebeği de korur
Olumsuz düşünceler bazen otomatikleşir
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 06 Kasım
Urfalılar 'Harran Pamuk Sanat Ve Müzik Festivali'nde eğlendi
Türkmenler, yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi'nin restore edilmesini istiyor
Terör örgütü PKK'ya katılmak için İran'a geçmek isterken tırın dorsesinde yakalandı
Yurt genelinde bugünden itibaren yağış başlayacak
Tekirdağ'da bir evde patlama: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şuşa milli kültürümüzün merkezi
Zelenskiy: Çatışmalar en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürüyor
Şentop: Hukukta, siyasette, ilim hayatında yeni paradigmalara ihtiyaç var
06 Kasım 2022 Pazar 10:20:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 10:20:00

Tahiti'de cemiyet hayatını şoke eden kaza! Ünlü işkadını cruise gemisinden okyanusa düştü!

ABONE OL

Lüks bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'in ölümüyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ertek'in Tahiti tatiline ismi bilinmeyen sevgilisiyle çıktığı iddia ediliyor. İş insanının tatilde ölmesi şüpheleri de beraberinde getirdi. Peki Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti? İşte ayrıntılar...

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek, Tahiti seyahati sırasında dengesini kaybedip cruise gemisinden denize düştü. Oğlu Gökçe Atuk, günlerdir helikoplerle Pasifik Okyanusu'nda annesinin cesedini arıyor. Öte yandan kazayla ilgili Tahiti'de soruşturma başlatıldığı, Atuk'un hukuki süreçle de yakından ilgilendiği öğrenildi

Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi. Ancak yakınları gördükleri tablo karşısında şok geçirdi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu. Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü.

Talihsiz olay sonrası oğlu Gökçe Atuk, kazanın yaşandığı Tahiti'ye gitti ve arama çalışmalarına katıldı. Atuk, günlerdir helikopterle annesinin cesedini aramasını rağmen bir sonuca ulaşamadı.

OĞLU ŞİRKETE DAVA AÇTI

Güvenlik kameralarında düşerken görülen Ertek'in nasıl düştüğü belirsizliğini koruyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; Ertek'in alkol kullanmadığını ifade eden yakınları, balkondan atlayabilmesi için trabzana tırmanması gerektiğini belirtiyor. Cruise şirketine dava açtığı söylenen Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un cinayetten şüphelendiği ve yetkililerden bu ihtimal üzerinde durmalarını istediği de iddia ediliyor.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gökçe Atuk'un avukatı ise bir basın açıklaması yaparak olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cemiyet hayatının sevilen insanlarından biri olan, dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü, işadamı Gökçe Atuk'un annesi, işkadını Dilek Ertek, gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Ertek, gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, 26 Ekim'de denize düştü. Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermedi. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesinin düştüğünü öğrenen müvekkilim Gökçe Atuk, derhal Papeete'ye gitti. Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmasının çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş veriyor.

Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgün ve gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklamasını yapmak istiyoruz."

Etiketler : İş insanı cinayete mi kurban gitti? Gökçe Atuk Papeete mücevher markası
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
'Kadir benim için büyük riskti'

'Kadir benim için büyük riskti'
Babamla 7 yaşında tanıştım

Babamla 7 yaşında tanıştım
Dubai'de dünya prömiyeri

Dubai'de dünya prömiyeri
Amacımız mutlu olmak

Amacımız mutlu olmak
Banu'nun başı dertte

Banu'nun başı dertte
Mutfak alışverişi

Mutfak alışverişi
Ortaç şarkılarıyla senfoni gecesi!

Ortaç şarkılarıyla senfoni gecesi!
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX