MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı

25 Eylül 2022 Pazar 19:13:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 19:21:00
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti
Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından 9 tahıl gemisinin daha yola çıktığı açıklandı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi
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