06 Eylül 2022 Salı 10:22:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 10:22:00
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadeleri kullanıldı.
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