Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadeleri kullanıldı.