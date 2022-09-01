Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiği belirtildi.

Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi.