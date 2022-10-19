Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 6 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.