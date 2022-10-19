19 Ekim 2022 Çarşamba 11:54:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 11:54:00
Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 6 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.
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