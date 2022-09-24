24 Eylül 2022 Cumartesi 18:58:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 19:45:00
Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 6 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti. " ifadelerine yer verildi.
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