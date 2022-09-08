08 Eylül 2022 Perşembe 10:54:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 10:54:00
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
- Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
- Kuvvetli sağanak geliyor
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
- PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
- Türkiye'nin Balkan politikası siyasal istikrar ve barışın korunmasını esas alıyor