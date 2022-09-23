Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 12 geminin daha ayrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." bilgisi verildi.