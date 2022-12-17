Tahıl koridorundan 14 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2022'den bu yana sevkiyat için 560 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 556 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 14 milyon tonu geçtiği kaydedildi.