Tahıl koridorundan 14 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Kaynak: AA
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2022'den bu yana sevkiyat için 560 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 556 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 14 milyon tonu geçtiği kaydedildi.
#Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2022
Bugüne kadar;
✅556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı
✅ 560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti.
�� Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti. pic.twitter.com/wkuuifO1XW
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