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17 Kasım 2022 Perşembe 16:11:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 16:11:00

Tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün daha uzatıldığını açıkladı. Anlaşmanın görüşmeleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Erdoğan, geride bırakılan 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğunu hatırlattı.

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu anlaşmanın görüşmeleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, İstanbul'daki Kalender Kasrı'nda gerçekleştirildi.

İkili ve dörtlü formatta, olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen görüşmelerde daha fazla tahılın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler de ele alındı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan tahıl koridoru milli savunma bakanlığı
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