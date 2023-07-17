Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak Körfez turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Ziyaretin başlıca gündemi karşılıklı ekonomik yatırımlar. Erdoğan, Tahıl koridoru anlaşması anlaşması ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin başlıca hedefinin ekonomik yatırımlar olduğunu söyleyen Erdoğan, Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmini 22 milyar dolardan daha ile taşımanın yollarını arayacaklarını söyledi. Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de, "Seyahatten dönünce Putin'le görüşeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesinde açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlişkilerimizi geniş bir iş birliği temeline yaymayı arzu ediyoruz.

Ziyaretimiz esnasında öncelikli hedefimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz.

Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız.

Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan; ticaret, yatırımlar, müteahhitlik gibi konularda özel bir konuma sahip. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmalarının daha fazla rol almalarını istiyoruz.

Suudi Arabistan makamları, depremzede vatandaşlarımızın hac farizasını yerine getirmeleri için ülkemize ilave kota sağladığı gibi, organizasyondaki başarısı nedeniyle orada Diyanet İşleri Başkanlığımız ödül almaya hak kazandı.

Cidde'nin ardından yakın iş birliğinde olduğumuz dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar'la ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel seyrediyor. İkili münasebetlerimizin yanı sıra mevcut bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız.

Son durak, ilişkilerimizin ilerlediği Birleşik Arap Emirlikleri olacak. BAE, ticaret ilişkilerimizin son dönemde en yüksek seyrettiği ülkedir.

Bu üç ülkeyi ziyaretimizde ayrıca Türkiye'nin gurur kaynağı olan TOGG'u muhataplarımıza hediye olarak vereceğiz.

Abu Dabi'den sonra, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'ya geçeceğiz. Ziyaretim nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ele alacağız.

RUSYA'NIN TAHIL KORİDORU KARARI

Biliyorsunuz, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla drama yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz girişimi önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Girişimin bu noktaya gelmesine katkıda bulunan tüm taraflara teşekkür ediyorum. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Devlet Başkanı dostum Putin'in insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Bu arada Dışişleri Bakanım, muhatabıyla görüşmelerini yapacak. Biz de seyahatten döner dönmez Sayın Putin'le görüşme yapacağım. Ağustos ayında bir araya geldiğimizde tüm bu gelişmeleri ele alacağız."