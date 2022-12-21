Tacizci Yunan'a NATO sessiz!

Yunanistan, Ege hava sahasında NATO görevi kapsamında uçuş yapan Türk uçaklarına radar kilidiyle tacizde bulundu. Havalanan Türk F-16'ları tacize anında karşılık verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ege hava sahasında gerçekleştirilen NATO uçuşunun Yunanistan tarafından engellenmeye çalışıldığını, Türk Hava Kuvvetleri'nin gerekli karşılığı vererek görevin başarıyla tamamlanmasını sağladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da, Hava Kuvvetleri'ne ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı ve NATO'ya 1 adet e3-A AWACS uçağının uçuş görevi gerçekleştirdiği kaydedildi.

RADAR KİLİDİ ATILDI

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Paket Kol'un, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar tarafından uçaklara radar kilidi atılmak suretiyle taciz edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü" denildi.

11 AYDA 299 TACİZ

Elde edilen verilere göre, sadece 2022 yılının 11 ayında Yunanistan'ın Türkiye tarafına yönelik 331 ihlal, 299 da taciz girişimi gerçekleşti. Bu tacizlerin 11'i, TSK unsurlarının NATO görevi sırasında gerçekleşti.

Veriler, Yunanistan'ın AB ve ABD tarafından şımartıldıkça, ihlal ve tacizlerini arttırdığını da gösteriyor. Örneğin, 2021 yılında Yunan tacizi sayısı 183 olmuştu.

Yunanistan'ın NATO üyesi olması nedeniyle, bütün ihlal ve tacizler belgeleriyle birlikte Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği aracılığıyla Brüksel'deki NATO Karargahı'na da gönderiliyor. Ancak bugüne kadar gönderilen yüzlerce şikayet dosyasına sessiz kalan Brüksel'in, NATO görevi sırasında meydana gelen ve Awacs uçakları tarafından da kaydedilen tacizlerde bile Yunanistan'ı uyarmaması dikkat çekiyor. Türkiye'nin, uluslararası düzlemde resmi kayda geçirdiği Yunan ihlal ve tacizleri konusunda NATO nezdinde adım atabileceği değerlendiriliyor.

RUSYA'DAN S-300 TEPKİSİ: DÜŞMANCA BİR ADIM

Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini sağlama planlarını,"kışkırtıcı" ve "düşmanca" olarak nitelendirdi. Yunanistan'ın ABD'nin Patriot füze sistemini Girit'e yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan tedarik ettiği S-300'leri Ukrayna'ya sevk edeceği öne sürülmüştü.

NATO'DAN SKANDAL TAVIR: DİPLOMASİYLE ÇÖZÜN

NATO'dan bir yetkili, Yunan uçaklarının önleme girişimi yapmasıyla ilgili olarak Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Söz konusu yetkili, "Yunanistan ve Türkiye'ye Ege'deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.