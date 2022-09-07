Taciz ateşine anında yanıt! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.