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10 Eylül 2023 Pazar 12:22:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 12:22:00

Taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı mehmetçik terörist pkk ypg
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