VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ'dan TTB açıklaması: Değişebilir...
'Çöp Adam' heyecanı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimleri ekonomik dayanıklılığı artırdı
‘Magarsus' sete çıktı
Mutlu evliliğin sırrı saygı
Boğaziçi'nde 5. gün
Kadın dayanışmalı bir film
Taburcu oldu... "Birkaç takla attık, ağır bir kazaydı"
Torba kanunda 10 madde kabul edildi
PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı
“Türkiye Çevre Etiket Sistemi” Küresel Eko-Etiket Ağı'ndan tam üyelik aldı
İngiliz Bakan'dan SİHA övgüsü
Uluslararası Tenis Turnuvası Gaziantep Cup Başladı
Mouse ve klavyeyi sık kullanıyorsanız, dikkat!
Evlilikte yapılan en büyük iki hata: Susmak ya da kavga etmek
Popüler diyetler yerine sağlıklı beslenin
HAVA DEĞİŞİMİ CİLDİ ETKİLER
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 27 Ekim
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
Bakan Nebati: Yatırımcıların ülkemize olan ilgisi memnuniyet verici
İstanbul'da zincirleme kaza trafiği aksattı
Beyaz Saray: Rusya protestolar konusunda İran'a tavsiye veriyor olabilir
Numan Kurtulmuş: Hala devletin içinde birtakım kriptolar var
27 Ekim 2022 Perşembe 12:19:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 12:19:00

Taburcu olan Binali Yıldırım: Birkaç takla attık, ağır bir kazaydı

ABONE OL

Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım taburcu olduğu hastaneden açıklama yaptı. Yaşanan kaza ve ve tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Yıldırım, "Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbim korudu bizleri, çok şükür" dedi.

Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım taburcu olduğu hastaneden açıklama yaptı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbim korudu bizleri, çok şükür

İki kaburga kırığım var, zamanla iyileşecektir

Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. Olayın başından beri her türlü zorluğa rağmen ziyaretimize gelen herkese teşekkür ediyorum

Etiketler : binali yıldırım kaza trafik kazası
Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz

Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz
‘Yalı Çapkını' Afrika'da

‘Yalı Çapkını' Afrika'da
Utangaç bir çocuktum

Utangaç bir çocuktum
Babalık yakıştı

Babalık yakıştı
İtalya'da evet!

İtalya'da evet!
İlhan Şeşen'den şarkı

İlhan Şeşen'den şarkı
Aşk yeniden doğdu

Aşk yeniden doğdu
Titremiş korkmuş haldeydi

Titremiş korkmuş haldeydi
Ali'yi tek ayak uyuttu

Ali'yi tek ayak uyuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX