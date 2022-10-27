Taburcu oldu... "Birkaç takla attık, ağır bir kazaydı"

Taburcu olan Binali Yıldırım: Birkaç takla attık, ağır bir kazaydı

Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım taburcu olduğu hastaneden açıklama yaptı.



Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbim korudu bizleri, çok şükür

İki kaburga kırığım var, zamanla iyileşecektir

Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. Olayın başından beri her türlü zorluğa rağmen ziyaretimize gelen herkese teşekkür ediyorum