Okulların kapalı olduğu yaz döneminde, çocukların teknolojik cihazlarla ve ekranla ilişkisi de artıyor.

Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül, "Dijital cihazlar ders çalışmak, ödev hazırlamak, araştırma yapmak için verimli şekilde kullanılabilir. Ancak oyun oynamak ve sosyal medyada gezinmek için kullanmak; ders çalışmanın, aktif oyun oynamanın ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi engelleyebilir" diyerek şöyle devam etti:

"Okul çocuklarında bilgisayar ve ekran bağımlılığı hareketsizlik ve buna bağlı obezite, dikkat eksikliği, okul başarısında düşme, planlama-organizasyon bozuklukları, uyku bozuklukları, depresyon, kaygı gibi sorunlara yol açabiliyor. Çok erken yaşlarda bununla tanışan çocuklar bu bağımlılıktan zaman içerisinde kurtulamaz hale gelmektedir. Telefon olmadan yemeyen, ne yediğini bilmeden yiyen, düştüğünde ağlamasını bilmeyen, çevresinde neler olup bittiğini kavrayamayan çocuklar yetişmektedir."