T24, trol hesabıyla algı yapacaktı çuvalladı sitenin kendi hesabıyla yorum yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün LGBTİ ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen online yürüyüşe kabine toplantısının ardından gerçekleştiriği millete sesleniş sırasında tepki gösterdi.



Ülkeye hizmet etmeyi sürdürürlerken birilerinin de sinsice milli ve manevi değerlere saldırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlık tarihi boyunca, hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler, bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini, Rabb'imizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum." dedi.

Muhalif yayınları ile bilinen T24 haber sitesi Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözleri ile okuyucularına duyurdu.

Buraya kadar her şey normal görünüyordu. Ancak, T24 bu haberle yetinmek istemedi. Trol hesabı ile algı yaratmak istedi. Ve "LGBTİ'lar için 'sapkınlık' deyip, milleti tavır almaya davet ederken, aynı cümle içinde "Türkiye'yi demokraside dünyanın en büyükleri arasına sokmakta kararlıyız" kullanıyor. Sağ siyaset algı yöntemi bu olsa gerek" ifadelerinin geçtiği bir paylaşım yaptı. Ancak bu metni trol hesabından attığını zannederken haber sitesinin ana hesabını kullandıklarını fark etmediler.

Algı yapmak isterken fakabasan T24 editörleri kısa süre sonra bu paylaşımı silip aynı ifadelerle ama bu kez trol hesabından algıya devam ettiler.

5 dakika ara ile ilki asıl hesaptan, ikincisi ise trol hesaptan paylaşılan mesaj dikkatli gözlerden kaçmadı.





Gazeteci Aslan Değirmenci suç üstü yakaladığı T24'e "Trollük..

@t24comtr hayırdır sen?

Trol hesabından kendi resmi hesabına yorum yazıp, algı denerken, hesaplar karıştı, kirli (!) hesabın da böylelikle boşa çıktı." seslendi...

Özetle her fırsatta AK Parti'yi destekleyen her Twitter kullanıcısını trollükle suçlayanlar bir kez daha trollük yaparken yakalandı.

Daha önce de bazı muhalif medya kuruluşları ile siyasiler trol hesaplarından algı yapmaya çalışırken yakalanmıştı...