T hücresi müjdesi! Omicron'dan sevindiren haber geldi!

Türkiye'nin de dahil olduğu Omicron varyantına karşı umut veren çalışma Güney Afrika'dan geldi. Araştırmaların sonucunda , güçlü bağışıklık hücreleri, antikorlardan daha uzun süre koruma sağlayan ve aşılar ile başka varyatların enfeksiyonlarıyla tetiklenen Omicron varyantını tanıyabildiğini açıkladı. Yüzde 70 ile 80 arasında Omicron'a karşı koruma sağladığı görüldü.

Güney Afrika'da yapılan yeni bir çalışma, ciddi Covid-19'dan uzun süreli korunmada rol oynadığı düşünülen güçlü bağışıklık hücrelerinin Omicron'u tanıyabildiğini buldu. T hücreleri olarak adlandırılan bu bağışıklık savaşçıları, vücuttaki enfekte hücreleri avlayan ve yok eden beyaz kan hücrelerinden oluşuyor.

Cape Town Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma kapsamlı mutasyonlara rağmen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiklerini gösterdi. Bununla birlikte Omicron'un antikorlardan kaçtığı zaten biliniyordu, ancak şimdiye kadar bilim insanları T hücrelerinin varyanta karşı işlevlerini net olarak bilmiyordu.

Hastalığa karşı büyük bir rol oynuyor

Önceki çalışmalar, aşılara ve/veya enfeksiyona yanıt olarak ortaya çıkan T hücrelerinin, insanların Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanmasını önlemede hayati bir rol oynayabileceğini bulmuştu.

Diğer varyantlarla enfekte olan kişiler üzerinde de incelendi

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları Catherine Riou ve Wendy Burgers, daha önce aşılanmış veya corona virüsün daha önceki varyantlarıyla enfekte olmuş kişilerde T hücresi tepkilerini inceledi.

Yeni varyant Omicron'a karşı yüzde 80 koruma gözlendi

Araştırmacılar, bir veya iki doz Johnson & Johnson aşısı olmuş 40 kişiden, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuş 15 kişiden ve daha önce enfeksiyon geçirmiş 15 aşılanmamış kişiden alınan T hücresi yanıtını inceledi. Bu kişilerde, hücrelerinin Omicron'un insan vücuduna tutunduğu başak proteinine karşı yüzde 70 ile yüzde 80 düzeyinde koruma sağladığı görüldü.

Diğer taraftan bilim insanları, Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika'da Omicron ile hastaneye kaldırılan 19 hasta için, bu kişilerin, pandeminin önceki dalgalarında hastaneye kabul edilen hastalarda görülenlerle karşılaştırılabilir T hücre yanıtları olduğunu buldu.

T hücrelerinin büyük bir kısmı çapraz bağışıklık oluşturuyor

Çalışmanın yazarları, "Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen, aşı veya enfeksiyon tarafından tetiklenen T hücresi yanıtlarının çoğu, varyanta karşı çapraz bağışıklık oluşturabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de yer alan King's College London'da eczacılık tıbbı alanında misafir profesör olan Penny Ward, "Bu veriler, son Omicron dalgası sırasında aşılanmış hastalarda yeniden enfeksiyondan sonra ciddi hastalığa karşı gözlenen koruma için bir kanıt oluşturuyor" diye konuştu.