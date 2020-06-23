Suudi Arabistan'ın Hac kararı ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul etmeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Konu ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi..
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayacak, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.
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