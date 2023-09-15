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15 Eylül 2023 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 16:15:00

Suudi Arabistan'a ihracat rekora gidiyor: 8 ayda tam 4 kat arttı

Kaynak: AA

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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Ahmet Fikret Kileci, Suudi Arabistan'a bu yıl 8 ayda yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat artışla 1,6 milyar doları aştığını açıkladı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Fikret Kileci, Suudi Arabistan'a bu yıl 8 ayda yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat artışla 1,6 milyar doları aştığını bildirdi.

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kileci, Suudi Arabistan pazarında gösterilen bu performansı daha ileri taşımak için tüm imkanları kullandıklarını açıkladı.

TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Riyad'a ticaret heyeti düzenlendi. Gıda, demir-demir dışı metaller, tekstil ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren 43 firmanın temsilcilerinden oluşan heyet, 150 Suudi iş insanı ile 300'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Kileci, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında Ticaret Bakanımız Ömer Bolat başkanlığındaki heyet, Suudi Ticaret Bakanı Majid Al Qasabi, Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ve Sanayi ve Madencilik Bakanı Bandar Alkhorayef ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Ticaret Bakanlığımız bu yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen 27 uluslararası fuarı destek kapsamına aldı.

Yine Bakanlığımız koordinasyonunda Suudi Arabistan'a dört sektörel ticaret heyeti ve üç özel nitelikli alım heyeti gerçekleştirildi. Bakanlığımız koordinasyonu ve TİM'in bu gayretli çalışmaları sonucunda Suudi Arabistan'a sekiz aylık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre dört kat artışla 1,6 milyar doları aştı.

Yakaladığımız bu ivmeyi daha da ileriye taşımak için Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda 11-14 Eylül tarihlerinde Riyad'a bir heyet daha düzenledik. İhracat Genel Müdürümüz Mehmet Ali Kılıçkaya'nın da katıldığı görüşmelerde Suudi yetkililerle iki ülke arasında ticaret hacmini daha ileriye nasıl taşıyabileceğimizi ve potansiyel iş birliklerini ele aldık. Verimli geçen görüşmeler sırasında iki ülkenin iş insanları arasında yeni iş birliklerinin doğduğunu görmek bizi çok mutlu etti."

Kileci, Suudi Arabistan özelindeki faaliyetlerinin gelecek süreçte de hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve TİM'in organizasyonu ile 8-12 Ekim'de İstanbul'da bir alım heyeti programı düzenleyeceklerini bildiren Kileci, "Riyad Ticaret Odası üyelerinden oluşan 70 kişilik heyeti misafir edeceğimiz bu etkinliğe tüm ihracatçılarımızı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Etiketler : ihracat türkiye suudi arabistan
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