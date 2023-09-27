Suudi Arabistan Büyükelçisinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Nasr Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Nasr, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 27, 2023
Kabulde Büyükelçi Abualnasr, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güven mektubunu sundu. pic.twitter.com/HF0jAW7E7W
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