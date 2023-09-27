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Suudi Arabistan Büyükelçisinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
27 Eylül 2023 Çarşamba 19:06:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 19:06:00

Suudi Arabistan Büyükelçisinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Nasr Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Nasr, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Etiketler : Ankara Erdoğan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Nasr Erdoğan'a güven mektubu
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