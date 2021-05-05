Suudi Arabistan bu yıl da hac ibadetini yasaklayabilir

Suudi Arabistan bu yıl da hac ibadetini yasaklayabilir

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle yurtdışından hac ziyaretlerini bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor.



Reuters'ta yer alan habere göre, konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak bu kararın alınmasında tüm dünyada koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ve virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının etkili olacağını söyledi.

Kaynaklar yasak ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, henüz nihai bir karara varılmadığını belirtti.