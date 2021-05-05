Suudi Arabistan bu yıl da hac ibadetini yasaklayabilir
Suudi Arabistan'ın bu yıl da ülke dışından gelenlere hac ibadetini yasaklamaya yönelik değerlendirme sürecinde olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin net bir karara ise henüz varılmadı.
Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle yurtdışından hac ziyaretlerini bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor.
Reuters'ta yer alan habere göre, konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak bu kararın alınmasında tüm dünyada koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ve virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının etkili olacağını söyledi.
Kaynaklar yasak ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, henüz nihai bir karara varılmadığını belirtti.
- Suudi Arabistan bu yıl da hac ibadetini yasaklayabilir
- Bakan Akar açıkladı: 68 terörist etkisiz hale getirildi
- Partisinin logosu ve sloganı hazır
- Varank'tan dikkat çeken yanıt: Soyu Vikinglere mi dayanıyor?
- Bakan Koca açıkladı: 3. doz yerli aşıyla yapılacak
- ABD Çin uzay roketi dünyaya düşüyor! Dünyanın hangi noktasına düşecek?