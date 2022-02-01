VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
Yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti
Bakan Akar: Ermenistan'a uzatılan barış elinin değerlendirilmesini bekliyoruz
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
"Büyükelçi aşkını nereden devşirmişler"
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem!
Kararnameyi imzaladı! Orduya 100 bin asker alacaklar
"İki gün içinde Türkiye ile anlaşma imzalayacağız"
Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık göründü!
Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir
'Aşkım kısmetim çıktı, koş!'
Şelaleler buz tuttu
Millet kıraathanesi öğrencilerin ikinci evi
Evinin kapısını kedilere açtı
Bedeni hızla yaşlanıyor: Henüz 9 yaşında
Kuzuya çocuğu gibi bakıyor
Gölgelerin gücü adına: He-Man geri dönüyor
Başkan Erdoğan'ı bekliyorlar: Bizim güvencemiz ana vatan Türkiye'dir
"Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu"
Dev projede yeni aşama tamam!
Petrol ve doğal gaz kuyuları için düğmeye bastılar
Türkiye ile ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine çıkardılar: Onaylandı
Roketsan geliştirdi! 3 farklı tipteki füzeyi atabiliyor
01 Şubat 2022 Salı 19:05:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 19:06:00

Şuşa Beyannamesi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda

ABONE OL

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif Dışişleri komisyonuna havale edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Teklif; TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.

Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.

Etiketler : Şuşa Beyannamesi cumhurbaşkanlığı türkiye
Oyuncular sette dedikodu yapamıyor

Oyuncular sette dedikodu yapamıyor
Klibini kendisi çekti

Klibini kendisi çekti
Jüri hayran kaldı

Jüri hayran kaldı
Aşıklar için söyleyecekler

Aşıklar için söyleyecekler
Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!

Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!
Pilotluk sınavı stresi

Pilotluk sınavı stresi
Evin anahtarı Hadise'de

Evin anahtarı Hadise'de
5 milyonluk pırlanta sevgisi

5 milyonluk pırlanta sevgisi
Metanverse'in "Kadın Ağası"!

Metanverse'in "Kadın Ağası"!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER