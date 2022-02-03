Şuşa Beyannamesi kanun teklifi Meclis'ten geçti

Azerbaycan ile Türkiye arasında geçen yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi hayata geçirildi.



Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulmuştu.

Başkanlığın ardından Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen teklif, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin askerî ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı.