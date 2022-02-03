VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştı
Şuşa Beyannamesi kanun teklifi Meclis'ten geçti
DEAŞ elebaşına yönelik operasyonun detayları paylaşıldı
"Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir"
Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Başkan Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye ve Ukrayna'dan ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında iş birliği
Kuzey İrlanda Başbakanı istifa etti
Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili dualarla idrak edildi
ABD Başkanı Biden: DEAŞ elebaşı Suriye'de öldürüldü
Facebook eleştiri oklarının hedefinde olmayı sürdürüyor
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
"Birbirimizin kültür ve tarihini bilmek en başta dostluk köprülerimizin sağlamlaştığının bir ifadesi...
Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta yapılacak
Palandöken'de turistleri taşıyan midibüs devrildi, 25 kişi yaralandı
Suriye'de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Türkiye'ye getirildi
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” 4 Şubat Cuma saat 20.00'de 24'te
"Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz"
Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı yaşadıklarını anlattı
Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı
03 Şubat 2022 Perşembe 23:26:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 23:37:00

Şuşa Beyannamesi kanun teklifi Meclis'ten geçti

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında geçen yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi hayata geçirildi.

Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulmuştu.

Başkanlığın ardından Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen teklif, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin askerî ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı.

Etiketler : azerbaycan türkiye şuşa beyannamesi azerbaycan milli meclisi
Tehdit altındayım

Tehdit altındayım
Oynadığı karakteri çok sevdi

Oynadığı karakteri çok sevdi
Hülya'dan dans şov

Hülya'dan dans şov
Paramparça Teo

Paramparça Teo
Bilal'in rakibi kendisi

Bilal'in rakibi kendisi
Şubat'ta eğlenceye devam

Şubat'ta eğlenceye devam
Artık üç canım var

Artık üç canım var
Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir

Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir
Düğün tarihi belli değil

Düğün tarihi belli değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER