Şuşa Beyannamesi kanun teklifi Meclis'ten geçti
Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Azerbaycan ile Türkiye arasında geçen yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi hayata geçirildi.
Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulmuştu.
Başkanlığın ardından Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen teklif, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.
Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.
Azerbaycan ile Türkiye'nin askerî ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı.
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