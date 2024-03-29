İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynayan gençlerin kapasitelerinin artırılması amacıyla her yıl İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden bir şehri, "Gençlik Başkenti" olarak seçiyor ve yıl boyunca bu şehirde uluslararası etkinlikler düzenliyor. 2024 yılı da Gazze'de yaşanan olaylara bir umut teşkil etmesi dileğiyle "Şuşa"nın da özgürlüğüne kavuşan bir İslam şehri olmasını dikkate alarak, Şuşa "2024 yılı Gençlik Başkenti" seçildi.

Bu kapsamda, "2024 yılı Gençlik Başkenti" seçilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şehri Şuşa, 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti'ne ev sahipliği yapacak. ICYF ve Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen, "Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı"nın taahhüt protokolü, Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayibov ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan tarafından imzalandı.

Törende konuşan Bakan Gayibov, Azerbaycan'ın bir şehrinin gençlik başkenti seçilmesinden büyük gurur duyduğunu belirterek, "ICYF ile birlikte İslam dünyası gençliğinin bilim, kültür, spor, girişimcilik, sosyal mühendislik, eğitim alanlarında yaşamının ve gelişiminin tüm alanlarını kapsayacak 12'den fazla büyük ölçekli çevrimdışı ve çevrimiçi etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle Şuşa'nın mücadelesini dünya gençliğine tanıtmayı ve Müslüman gençleri Şuşa'da bir araya getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

ICYF Başkanı Ayhan da Şuşa'nın kurtuluş hikayesini gençler aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak,"Gazze'de yaşanan olaylara bir umut teşkil etmesini dileyerek ve "Şuşa"nın da özgürlüğüne kavuşan bir İslam şehri olmasını da dikkate alarak, Şuşa'yı "2024 yılı Gençlik Başkenti" olarak ilan ettik. 2016 yılında İstanbul ile başlayan gençlik başkentlerin 10'uncusunu özgürlüğüne kavuşan Şuşa olarak belirledik" diye konuştu.

Her yıl gençlik başkenti olarak İİT ülkesinin bir şehrine odaklanıldığına dikkat çeken Ayhan, şunları söyledi:

"O şehrin gençleriyle dünyanın dört bir yanından gelen gençleri bir araya getiriyoruz. Çeşitli temalarla programlar düzenliyoruz. Küresel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, gençlerin gündeme nasıl etkili ve anlamlı katılabilecekleri konusundaki fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. Bizim için uzun vadeli bir çalışma olan ve büyük emekler sarf edilen "İslam İşbirliği Teşkilatı Şuşa Gençlik Başkenti 2024" kapsamında düzenlenecek etkinliklerin yakın zamanda dünya nüfusunun üçte birini oluşturacak olan Müslüman Gençler için de önemli bir fırsat yaratacağına inanıyorum. Dünyadaki genç nüfusun zengin mirasını ve kültürünü küresel bir bakış açısıyla birbirleriyle paylaşmak ve yeni bir gelecek vizyonu oluşturmak için verimli bir program olmasını hedefliyoruz. Siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik kuruluşlarının bir araya gelerek "daha iyi, daha mutlu ve daha güvenli gençlik" politikalarını tartıştığı ve deneyimlerin paylaşıldığı değerli bir platform olmasını amaçlıyoruz. Programlarımızın; fırsat eşitsizliği, göç ve kültürlerarası diyalog gibi konularda ortak yol haritalarının belirlenmesine yönelik çabaları artıracağına inanıyoruz."

"Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı"nın, birçok farklı ulustan gence ev sahipliği yapan canlı ve çeşitli bir platform olması planlanıyor. Programda, tamamı küresel ve ulusal kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa; kültürel, akademik, eğlence, sosyal, sportif, kültürlerarası diyalog, gençlik liderliği ve kapasite geliştirme dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler yer alacak.