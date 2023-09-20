Süs kabağı tohumu ile ev geçindiriyor
Kayseri'de yaşayan Kezban Tecik, tesadüfen ektiği bal kabağından çıkan süs kabaklarını işleyerek gelir sağlıyor.
Kayseri'de yaşayan Kezban Tecik, tesadüfen ektiği bal kabağından çıkan süs kabaklarını işleyerek gelir sağlıyor. Kocasinan ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Tecik, Yemliha Mahallesi'ndeki tarlasında yetiştirdiği süs kabaklarını boyayarak gece lambası yapıyor.
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