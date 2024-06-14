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14 Haziran 2024 Cuma 18:59:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 18:59:00

Sürücülerin kabusu! Yol hipnozu nedir? Yol hipnozundan nasıl korunabiliriz?

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Bayram tatili nedeniyle yollar hareketli. Trafiğe çıkan birçok sürücü ise yol hipnozu tehlikesiyle karşı karşıya. Peki, kazaları da beraberinde getiren yol hipnozu nedir? Yol hipnozuna karşı ne yapılabilir? İşte detaylar...

Uzun yolculuklarda oluyor. 2,5 saatten sonra ortaya çıkıyor. Adı yol hipnozu...

Kurban bayramı tatili için yola çıkanlar ya da yola çıkacak olanlar dikkat.

Yol hipnozu uzun süre yoldaki şeritlerin takip edilmesi ve beynin bunu algılamakta zorlanması ile oluşuyor.

KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kazalara da ne yazık ki işte böylece davetiye çıkıyor.

Sık sık mola verilmesinin yanı sıra yol boyunca yanınızda asla uyumayacak ve sizinle sohbet edecek bir yol arkadaşınızın olması da avantajlar arasında...

PEKİ YOL HİPNOZUNA KARŞI NE YAPILMALI?

Öncelikle yola çıkmadan önce dinlenmiş olmamız lazım.

Yol boyunca yanınızda asla uyumayacak sizinle sohbet edecek bir yol arkadaşınızın olması da avantajlarınız arasında yer alıyor.

Etiketler : yol hipnozu trafik kazaları yol dikkati
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