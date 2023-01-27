Suriye'nin petrolünü PKK/YPG pazarlıyor

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor'daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satmaya çalışıyor. PKK'lı teröristlerin yöneticilik yaptığı şirketler, Suriye'deki petrol sahalarını işgal ederken, PKK/YPG'ye bağlı olan Cezire Petrol Şirketi, PKK/YPG'ye gelir sağlamak için Suriye'deki petrolü satıyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol Şirketi'ne bağlı bulunuyor.

ŞİRKETE YÖNETİCİ OLDU

Suriye'deki petrol ticareti, daha önce Irak'ta faaliyette bulunmuş PKK'lılar tarafından yürütülüyor.

FİNANS AYAĞINI YÖNETTİ

PYD'nin sözde eski eş başkanı Şahoz Hasan'ın Cezire Petrol Şirketi'nin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye'deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirlendi. Hasan'ın, Suriye'deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak'ta faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. PKK'ya 1994'te katılan Hasan, 2011'de Suriye savaşıyla PKK'ın Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet göstermeye başladı. Sözde PYD sorumluluğuna 2017'de getirilen ve bu sözde görevini 2020'ye kadar sürdüren Hasan, daha sonra Suriye'deki petrol ve doğalgazı pazarlayarak terör örgütü PKK/YPG'ye para kazandırmak için çalışmalar yürüttü.

SURİYE BM'YE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı geçen yıl aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta ABD'yi ve isim vermeden PKK/YPG'yi Suriye'nin petrol ve doğal gazını çalmakla itham etmişti. Uzmanlar, ABD'nin de desteğiyle Suriye'de faaliyet yürüten PKK/YPG'nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını belirtiyor.