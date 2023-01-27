VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsan İzi Derneği, Tanzanya'da ‘İyilik Köyü' kuruyor
Brent petrolün varil fiyatı 87,77 dolar
Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak
Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 3,9 milyona yaklaştı
"Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 225 hedefin 202'sine ulaştık"
Borsa güne düşüşle başladı
İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı
"Cumhurbaşkanımızın adaylığında hiçbir engel yoktur"
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı
BOTAŞ duyurdu: Sanayi doğal gazına indirim
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
"Filmi ağlayarak çektik"
Kahraman askerimizin hikâyesi
Klibi eşine emanet
Belgeselin müzikleri Murat'tan
Antalya yolcusu
Sağlık sektöründe bir numarayız
Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde
Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi
Japon Başbakan Kişida "şartlar oluşursa" Ukrayna'ya gidecek
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat düşürüldü
28 günde 30 oyun
27 Ocak 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 09:00:00

Suriye'nin petrolünü PKK/YPG pazarlıyor

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

Suriye'deki petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden PKK/YPG, kurduğu şirketler üzerinden Suriyelilere ait petrolü satarak, terör örgütüne gelir sağlıyor.

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor'daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satmaya çalışıyor. PKK'lı teröristlerin yöneticilik yaptığı şirketler, Suriye'deki petrol sahalarını işgal ederken, PKK/YPG'ye bağlı olan Cezire Petrol Şirketi, PKK/YPG'ye gelir sağlamak için Suriye'deki petrolü satıyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol Şirketi'ne bağlı bulunuyor.

ŞİRKETE YÖNETİCİ OLDU

Suriye'deki petrol ticareti, daha önce Irak'ta faaliyette bulunmuş PKK'lılar tarafından yürütülüyor.

FİNANS AYAĞINI YÖNETTİ

PYD'nin sözde eski eş başkanı Şahoz Hasan'ın Cezire Petrol Şirketi'nin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye'deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirlendi. Hasan'ın, Suriye'deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak'ta faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. PKK'ya 1994'te katılan Hasan, 2011'de Suriye savaşıyla PKK'ın Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet göstermeye başladı. Sözde PYD sorumluluğuna 2017'de getirilen ve bu sözde görevini 2020'ye kadar sürdüren Hasan, daha sonra Suriye'deki petrol ve doğalgazı pazarlayarak terör örgütü PKK/YPG'ye para kazandırmak için çalışmalar yürüttü.

SURİYE BM'YE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı geçen yıl aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta ABD'yi ve isim vermeden PKK/YPG'yi Suriye'nin petrol ve doğal gazını çalmakla itham etmişti. Uzmanlar, ABD'nin de desteğiyle Suriye'de faaliyet yürüten PKK/YPG'nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını belirtiyor.

Etiketler : suriye petrol pkk
Starım havasına girmedi

Starım havasına girmedi
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak

Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
'Kusura Bakma' Sezenciğim

'Kusura Bakma' Sezenciğim
Dominik'ten kızına koştu

Dominik'ten kızına koştu
3 günde 4 şehir 5 bin kişi

3 günde 4 şehir 5 bin kişi
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev

Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev
Kendini Elsa'ya benzetti

Kendini Elsa'ya benzetti
Ayakta alkışlandı

Ayakta alkışlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX