15 Ocak 2024 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 10:15:00
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruluyor! Dumanlar sınırdan görülüyor
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu, dumanlar sınırdan görüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan noktalar vuruluyor.
Yükselen dumanlar sınırdan da görüldü.
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