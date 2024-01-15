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15 Ocak 2024 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 10:15:00

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruluyor! Dumanlar sınırdan görülüyor

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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu, dumanlar sınırdan görüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan noktalar vuruluyor.

Yükselen dumanlar sınırdan da görüldü.

Etiketler : suriyenin kuzeyi terör pkk ypg
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