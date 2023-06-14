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14 Haziran 2023 Çarşamba 10:41:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 10:41:00

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri suriye terörist
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