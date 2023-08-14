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Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:55:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:55:00

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımıyla Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri pkk terörist
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