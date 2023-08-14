Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımıyla Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GpgbSKo63e
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