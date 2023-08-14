Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımıyla Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!



Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GpgbSKo63e — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2023