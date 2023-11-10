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10 Kasım 2023 Cuma 14:57:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 14:57:00

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisizleştirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terörist
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