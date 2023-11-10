Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisizleştirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan... pic.twitter.com/wb2XpORyj0