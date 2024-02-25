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25 Şubat 2024 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 15:50:00

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
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