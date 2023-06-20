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20 Haziran 2023 Salı 13:38:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 13:38:00

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk ypg
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