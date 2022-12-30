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30 Aralık 2022 Cuma 11:49:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 11:49:00

Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist fırat kalkanı zeytin dalı
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