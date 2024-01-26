Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7oHt1GHgP8
- Altun: İsrail'in savaş suçlarının ve soykırım hamlelerinin cezalandırılması gerekmektedir
- Başkan Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ı kabul etti
- Bakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeli
- Bakan Göktaş: İsrail soykırımın hesabını verecek
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lahey'in kararı sonrası değerlendirme: "Önemli bir adım"
- Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yıkıp geçti: ilk bölümü yayınlandı